La Coca-Cola da produrre direttamente in casa propria

di Alessandro Sica – La Coca-Cola presto anche in capsule, da produrre direttamente in casa propria. C’era da aspettarselo la bibita con le bollicine più conosciuta nell’intero globo si potrà produrre direttamente nelle nostre case grazie al pratico e ormai utilizzatissimo uso della capsula , che va ad aggiungersi a bottiglie e lattine.

Il colosso delle bollicine acquista il 10% di Green Mountain Coffee Roasters, il produttore del caffè in capsule, per 1,25 miliardi di dollari e sigla un accordo di partnership di 10 anni con la società . Un’intesa che si traduce nella possibilità che Coca-Cola, Diet Coke, Sprite e Fanta possano essere in capsule a breve. Il nuovo sistema dovrebbe essere lanciato nel 2015 . L’ Ad di Green Mountain, Brian Kelly afferma, “Possiamo fare per le bevande fredde quello che abbiamo fatto per il caffè e il tè in casa. Riteniamo che sia una una significativa opportunità per accelerare la crescita della categoria delle bevande fredde”. L’accordo “rafforza” il sistema di imbottigliamento, ed è una nuova ‘opportunità’ mette in evidenza l’amministratore delegato di Coca-Cola, Muhtar Kent.

Green Mountain è la maggiore catena per vendite di caffè in capsule grazie al successo delle macchine da caffè Keurig la stessa ha già accordi con Starbucks per i caffè e i tea in capsule e, secondo le stime di Euromonitor, il 13% delle famiglie americane ha una macchina da caffè Keurig in casa. Green Mountain potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato dei soft drink da 98 miliardi di dollari , affermano gli analisti.

C’è la farà coca-cola ad incassare l’ennesimo successo?!