La Commissione europea approva la domanda, nasce l’Olio di Calabria Igp
Con l'ok di Bruxelles l'extravergine calabrese entra nel registro europeo delle specialità: salgono a 291 i prodotti alimentari italiani tutelati
22 Dicembre 2016 - 18:39 | di Pasquale Romano
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione nell’elenco delle indicazioni geografiche protette (Igp) dell'”Olio di Calabria”. Con l’Olio di Calabria Igp salgono a 291 i prodotti alimentari italiani tutelati dall’Ue come parte del “Door”, il registro che contiene oltre 1.380 specialità gastronomiche Dop, Igp e Stg.
L’extravergine d’oliva “ottenuto da olive coltivate nella regione Calabria nel sud Italia”, si legge in una nota della Commissione europea, “negli ultimi anni ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali”. Con l’Olio di Calabria Igp salgono a 291 i prodotti alimentari italiani tutelati dall’Ue come parte del “Door”, il registro che contiene oltre 1.380 specialità gastronomiche Dop, Igp e Stg.
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