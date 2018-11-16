Venerdì 16 la compagnia diretta da Teresa Timpano e Filippo Gessi porta 'Ecuba' al Centro Studio Danza, con un dibattito finale sul mito e i giovani

Venerdì 16 alle ore 17,00 la compagnia teatrale “SCENA NUDA”, diretta da Teresa Timpano e Filippo Gessi , torna al “CENTRO STUDIO DANZA”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, presentando la sua “ECUBA”. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il “FESTIVAL TEATRALE MITI CONTEMPORANEI”- Progetto Altri Luoghi Festival ideato e gestito dalla Compagnia Teatrale “SCENA NUDA” che sceglie, ancora una volta, il “CENTRO STUDIO DANZA”, quale luogo tra i più suggestivi e culturalmente rilevanti per esprimere e diffondere la propria arte.

A conclusione si terrà un dibattito su ruoli e psiche umana, passioni e stravolgimenti con la direttrice Teresa Timpano che spiegherà come la figura del mito è sempre attuale e conserva una morale da ricordare e far ricordare, soprattutto ai giovani d’oggi, sempre più lontani dalla conoscenza di testi classici.