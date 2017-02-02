La Coop arriva in Calabria. ‘Puntiamo molto sui prodotti calabresi’

Coop Alleanza 3.0 e il gruppo AZ firmano il primo master franchising in Italia: il marchio arriva in Calabria e punta sui prodotti locali

‘La Coop sei tu, da oggi anche in Calabria’. E’ un accordo commerciale rilevante quello che porta in Calabria uno dei marchi più importanti nel settore agroalimentare. Grazie ad un accordo sottoscritto tra Coop Alleanza 3.0, la più grande delle cooperative presente in tutte le regioni e il gruppo calabrese AZ, nasce quindi la nuova partnership commerciale che tra i propri obiettivi propone di essere conveniente, trasparente e sicura.

Questa mattina, presso la “sala 3” del The Space Cinema di Catanzaro, è stata ufficialmente presentato l’accordo che permette a Coop di sbarare in Calabria.

Da chiarire come sia la prima volta, per Coop, di sottoscrivere un “Master Franchising” in Italia. L’accordo consiste in un sodalizio con la catena AZ, dotata di proprie strutture commerciali e centri distributivi e conferisce ad AZ l’esclusiva del marchio Coop in regione ma anche in nuovi punti vendita a Salerno, Potenza e Messina.

Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, ha spiegato nel dettaglio le motivazioni di tale scelta: “Riteniamo che Az sia la migliore azienda calabrese nel settore della gdo, ecco perché abbiamo inteso portare avanti con impegno questo accordo. Sono convinto che l’arrivo di Coop in Calabria porterà con sé diversi vantaggi sia per gli acquirenti sia per i produttori che vorranno entrare nella nostra rete. Il programma Territori.

Coop permetterà di conoscere le realtà locali e selezionare quelle che incarnano i valori fondanti di Coop”.