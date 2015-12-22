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Corsa agli ultimi regali natalizi, ecco i consigli di CityNow

Dalla capsule collection Moschino ai cofanetti beauty, dal kit di rasatura alla guida di una Ferrari: i suggerimenti di CityNow per chi si riduce all'ultimo minuto

22 Dicembre 2015 - 09:29 | di Vincenzo Comi

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

di M.Carmela Di Marte – Mancano meno di 4 giorni a Natale, e come sempre, nonostante tutti i buoni propositi per non ridursi all’ultimo minuto con l’acquisto dei regali, ecco che puntualmente ci ritroviamo a correre in giro per negozi come dei pazzi esaltati; il tutto nella speranza di trovare il regalo giusto per tutti: dalla nonna al cugino di terzo grado che non senti dal Natale precedente.

Dal momento che questo è un problema che accomuna almeno il 40% della popolazione, ecco che per i ritardatari cronici (come la sottoscritta), Citynow propone alcune idee regalo.

Idee regalo per lei: moda e beauty

Per l’universo femminile appassionato di moda e beauty, sul web è possibile trovare la nuova capsule collection ideata da Moschino per festeggiare i 30 anni di Mario Bros, con prezzi che variano dai 100 ai 700 euro;

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

da H&M invece troverete maglioni natalizi a 19,90 euro, e Yamamay propone la collezione di lingerie di Naomi Campell a partire da 12 euro.

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

Un regalo decisamente apprezzato potrebbe essere il gilet di pelliccia ecologica in vendita da Zara, a partire da 49 euro.

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

Per quel che concerne il beauty invece, Sephora propone pailettes di ombretti a 9,90 euro, il cofanetto kiss me balm a 18,90 e il tanto ambito kit di smalti Opi a 27,50.

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori
Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

Ma per andare sul sicuro – e guardare il viso della vostra amica illuminarsi d’immenso  alla sola vista di questo regalo- acquistate l’illuminante viso di Yves Saint Laurent a 33,95 Euro.

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

Idee regalo per lui e per gli amanti dei motori

Per gli uomini che non devono chiedere mai, sempre Sephora, proprone idee regalo a partire da 25 euro come il kit di rasatura; 

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

mentre per gli amanti dei motori il sito Fancy vi da la possibilità di regalare la guida di una Ferrari a 119 euro, o un orologio Earth Wood Medullary Ray Watch interamente in legno a soli 60 euro.

Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori
Idee regalo di Natale consigliate da CityNow: moda, beauty e motori

Insomma… sul web è possibile trovare regali per tutti i gusti. Certo, i tempi di consegna possono variare dai 3 ai 15 giorni lavorativi, ma vale la pena sbirciare un attimo.

Non mi rimane altro che augurarvi buona corsa ai regali.

I siti consigliati per le idee regalo

I migliori siti da consultare per idee regalo sono i seguenti.

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