Corsa agli ultimi regali natalizi, ecco i consigli di CityNow
Dalla capsule collection Moschino ai cofanetti beauty, dal kit di rasatura alla guida di una Ferrari: i suggerimenti di CityNow per chi si riduce all'ultimo minuto
22 Dicembre 2015 - 09:29 | di Vincenzo Comi
di M.Carmela Di Marte – Mancano meno di 4 giorni a Natale, e come sempre, nonostante tutti i buoni propositi per non ridursi all’ultimo minuto con l’acquisto dei regali, ecco che puntualmente ci ritroviamo a correre in giro per negozi come dei pazzi esaltati; il tutto nella speranza di trovare il regalo giusto per tutti: dalla nonna al cugino di terzo grado che non senti dal Natale precedente.
Dal momento che questo è un problema che accomuna almeno il 40% della popolazione, ecco che per i ritardatari cronici (come la sottoscritta), Citynow propone alcune idee regalo.
Idee regalo per lei: moda e beauty
Per l’universo femminile appassionato di moda e beauty, sul web è possibile trovare la nuova capsule collection ideata da Moschino per festeggiare i 30 anni di Mario Bros, con prezzi che variano dai 100 ai 700 euro;
da H&M invece troverete maglioni natalizi a 19,90 euro, e Yamamay propone la collezione di lingerie di Naomi Campell a partire da 12 euro.
Un regalo decisamente apprezzato potrebbe essere il gilet di pelliccia ecologica in vendita da Zara, a partire da 49 euro.
Per quel che concerne il beauty invece, Sephora propone pailettes di ombretti a 9,90 euro, il cofanetto kiss me balm a 18,90 e il tanto ambito kit di smalti Opi a 27,50.
Ma per andare sul sicuro – e guardare il viso della vostra amica illuminarsi d’immenso alla sola vista di questo regalo- acquistate l’illuminante viso di Yves Saint Laurent a 33,95 Euro.
Idee regalo per lui e per gli amanti dei motori
Per gli uomini che non devono chiedere mai, sempre Sephora, proprone idee regalo a partire da 25 euro come il kit di rasatura;
mentre per gli amanti dei motori il sito Fancy vi da la possibilità di regalare la guida di una Ferrari a 119 euro, o un orologio Earth Wood Medullary Ray Watch interamente in legno a soli 60 euro.
Insomma… sul web è possibile trovare regali per tutti i gusti. Certo, i tempi di consegna possono variare dai 3 ai 15 giorni lavorativi, ma vale la pena sbirciare un attimo.
Non mi rimane altro che augurarvi buona corsa ai regali.
I siti consigliati per le idee regalo
I migliori siti da consultare per idee regalo sono i seguenti.
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