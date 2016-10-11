La cucina calabrese arriva a Madrid

La cucina calabrese, cosentina in particolare, sbarca a Madrid. Ambasciatore è Manfredi Bosco giovane chef del ristorante “Più Trentanove” aperto nella capitale spagnola da una coppia formata da un argentino e da una calabrese.

Polpette di melanzane, pasta e patate alla tiella, mezzo fusillo con ‘nduja e ricotta salata e alici in tortiera sono alcuni dei piatti proposti per il pubblico madrileno, in nome della tradizione calabrese, assieme ai classici della cucina italiana. Bosco – approdato un anno fa in Spagna dopo esperienze tra Londra, Milano, Capri e Roma e incontri con Carlo Cracco, Oliver Glowig e altri – ha partecipato a Madrid a diversi eventi diretti alla promozione della cucina italiana.

“Sono molto orgoglioso di portare la cucina calabrese in Spagna – ha dichiarato Manfredi ad Ansa.it – mi fa piacere che attraverso il mio lavoro si possa far conoscere un territorio così bello con i suoi prodotti e sapori”.