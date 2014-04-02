La DB Junior: una Aston Martin per bambini da 25.000 €

Un'auto in miniatura ma perfettamente funzionante, ispirata alla DB5 di James Bond: la Aston Martin DB Junior costa circa 25.000 euro e raggiunge i 75 km/h

di Alessandro Sica – La Aston Martin ha creato la DB Junior, auto in miniatura ma perfettamente funzionante , che si ispira al celebre modello DB5, protagonista dei film di James Bond.

L’auto, destinata ai bambini dai 10 anni in su, ha un motore da 11occ a benzina, con cambio semiautomatico a sei marce, e può raggiungere una velocità di 75 km/h. Prestazioni di tutto rispetto, per un vicolo che però non può circolare se non in aree private.

Le finiture sono di extra lusso, come ci si aspetta da una Aston Martin, con volante in legno e sedili che possono essere ordinati in vinile o pelle.

La DB Junior è però un giocattolo molto costoso, dato il prezzo di circa 25.000 euro, che certamente limita di molto i possibili acquirenti. Ma del resto le Aston Martin sono spesso scelte da ricchi collezionisti, che possono permettersi anche questo ulteriore sfizio: “Abbiamo regolarmente richieste dai nostri clienti che chiedono qualcosa di insolito da aggiungere alla loro collezione”, spiegano dalla casa produttrice. Di sicuro è uno di quei regali da far venire voglia di tornare bambini.