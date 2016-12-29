Nell'estrazione della Vigilia di Natale una giocata sulla ruota Tutte ha centrato dieci terni, cinque quaterne e una cinquina: terza vincita più alta dell'anno

Festività di fine 2016 particolarmente dolci per un reggino. Nell’estrazione della Vigilia di Natale il Gioco del Lotto ha distribuito premi in particolare a Reggio Calabria, dove un giocatore ha realizzato una vincita di 624.900 euro. É la terza vincita più alta registrata nel 2016 e va ad aggiungersi nella top ten delle vincite dell’anno.

Il vincitore ha scelto di giocare sulla ruota “Tutte” centrando dieci terni, cinque quaterne ed una cinquina. È stato quindi in grado di vincere su ben tre sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria giocata. I numeri giocati sono stati 7, 12, 17, 49 e 70.