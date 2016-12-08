La dieta mediterranea e giapponese Patrimonio dell’Umanità

Lo sapevate che la dieta mediterranea e quella giapponese sono state nominate Patrimonio Intangibile dell’Umanità dall’UNESCO nel 2014?

Queste due diete sono considerate tra le più sane del mondo e hanno dimostrato di poter ridurre il rischio di Cancro, Ictus e Morbo di Parkinson.

Come ci riescono? MEDIGO ha prodotto quest’infografica per spiegare cosa rende queste diete così così salutari, i piatti e gli step necessari per migliorare la propria alimentazione in maniera rapida e indolore.