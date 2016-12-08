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La dieta mediterranea e giapponese Patrimonio dell’Umanità

Dieta mediterranea e giapponese, Patrimonio Intangibile dell'Umanità UNESCO: l'infografica Medigo spiega cosa le rende tra le più sane del mondo

08 Dicembre 2016 - 17:39 | di Redazione

Dieta mediterranea: alimenti della biodiversità calabrese

Lo sapevate che la dieta mediterranea e quella giapponese sono state nominate Patrimonio Intangibile dell’Umanità dall’UNESCO nel 2014?

Queste due diete sono considerate tra le più sane del mondo e hanno dimostrato di poter ridurre il rischio di Cancro, Ictus e Morbo di Parkinson.

Come ci riescono? MEDIGO ha prodotto quest’infografica per spiegare cosa rende queste diete così così salutari, i piatti e gli step necessari per migliorare la propria alimentazione in maniera rapida e indolore.

Immagine dell'articolo sulla dieta mediterranea e giapponese, Patrimonio dell'Umanità

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