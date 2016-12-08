La dieta mediterranea e giapponese Patrimonio dell’Umanità
Dieta mediterranea e giapponese, Patrimonio Intangibile dell'Umanità UNESCO: l'infografica Medigo spiega cosa le rende tra le più sane del mondo
08 Dicembre 2016 - 17:39 | di Redazione
Lo sapevate che la dieta mediterranea e quella giapponese sono state nominate Patrimonio Intangibile dell’Umanità dall’UNESCO nel 2014?
Queste due diete sono considerate tra le più sane del mondo e hanno dimostrato di poter ridurre il rischio di Cancro, Ictus e Morbo di Parkinson.
Come ci riescono? MEDIGO ha prodotto quest’infografica per spiegare cosa rende queste diete così così salutari, i piatti e gli step necessari per migliorare la propria alimentazione in maniera rapida e indolore.
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