di Daniela Bonanno Conti – Fino al 20 marzo 2017 presso la Biblioteca Comunale-Villetta De Nava, a Reggio Calabria, si svolge la mostra dal titolo: “La donna e il potere/Da Nefertiti a Margaret Thatcher”.

La mostra è realizzata dal Circolo Filatelico di Anassilaos che si è preso cura della parte storico-filatelica e da giovani studiosi che si sono presi cura della parte bibliografica. La rassegna è promossa dal Comune di Reggio Calabria, Assessorato alla Cultura, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro De Nava.

Si tratta di una rassegna storico-filatetica che vuole rendere omaggio al potere femminile. In mostra, possiamo ammirare le migliori rappresentazioni di figure femminili cavalcando parecchi anni di storia ammirando le diverse emissioni filateliche promosse da diversi paesi europei ed extraeuropei. Si parte dalla regina egiziana Nefertiti, alle imperatrici romane, passando a donne che hanno fatto grande la storia europea, continuando con donne che hanno ricoperto ruoli di grande responsabilità, culminando con le first lady che ancora oggi sono nella mente di tutti noi e con i personaggi femminili che hanno da sempre attirato l’attenzione dei massmedia.

Oltre ai francobolli delle figure femminili, possiamo consultare il materiale librario per avere un’idea più chiara dell’evento; la mostra può essere visitata negli orari di apertura della Biblioteca Comunale.