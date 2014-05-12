La drag queen barbuta stravince l’Eurovision Song Contest. Scoppia la polemica.

La barbuta drag queen austriaca Conchita Wurst, all’anagrafe Tom Neuwirth, vince la 59esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2014.Ed è subito polemica tra Austria e Russia. Da un lato c’è chi sorride e chi pensa che sia un momento felice per il Paese e che sia un segnale di speranza per la diversità e la tolleranza. Tra i ‘pro-Conchita’ c’è l’intera classe politica austriaca tra cui il presidente Heinz Fischer.

Dall’altra parte c’è la Russia che critica la vittoria della ‘barbuta’.’Il risultato di Eurovision ha mostrato ai sostenitori dell’integrazione europea il loro futuro: una donna barbuta’. Scrive il vice-premier Dimitri Rogozin.

Più duro il nazionalista russo Vladimir Zhirinovski. ‘Loro non hanno uomini ne donne. Solo ‘questo’.’Polemiche a parte la realtà dei fatti è che la drag queen barbuta ha stravinto con la sua splendida voce.

Sulle note di ‘Rise Like a Phoenix’, Conchita ha sorpassato Olanda e Svezia. Niente da fare per Emma Marrone in gara per l’Italia con ‘La mia città’.