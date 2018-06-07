“Gentile Società Sportiva,

Il progetto: riorganizzare il settore giovanile

da qualche giorno sono al lavoro per riorganizzare l’intero settore giovanile della Reggina 1914. Il Club amaranto ha come obiettivo di riportare in alto quel comparto della società che nel corso degli anni si è affermato a livello nazionale come uno dei più importanti. Dare prosecuzione al lavoro iniziato anni fa è fondamentale per la crescita dei giovani calciatori e deve essere punto di riferimento di tutte le compagini del territorio. Durante i propri 104 anni la Reggina ha sfornato diversi talenti, oggi protagonisti nei più importanti campionati italiani.

Il mio obiettivo è coinvolgere Voi, tutte le società dilettantistiche che giornalmente curano la crescita dei giovani calciatori. Lo sport è palestra di vita e i ragazzi, attraverso quest’ultimo, devono sperimentare sulla propria pelle che per ottenere risultati occorre il massimo impegno. Bisogna educare i ragazzi non solo a vincere, ma anche a saper perdere. Dalle sconfitte si deve trarre un importante insegnamento utile nella crescita di ogni singolo ragazzo. La componente educativa alla base di tutto e deve rappresentare un vero e proprio fondamento dell’attività sportiva. I nostri tecnici sono persone che hanno sposato questa filosofia, ponendo in primo piano prima la cresciuta dell’uomo e poi quella del calciatore.

Gli stage al centro sportivo Sant’Agata

Al “Centro Sportivo Sant’Agata” sono iniziati gli stage riservati ai ragazzi nati dal 2000 al 2008. Insieme al consulente esterno del settore giovanile Ennio Russo e ai nostri tecnici, stiamo già visionando i diversi i ragazzi che hanno accettato l’invito della Reggina 1914 a partecipare. Le società interessate possono contattarci al seguente numero 391/3722191, il segretario del settore giovanile è a Vostra disposizione per tutte le informazioni necessarie”.