La Festa del Cioccolato arriva in città

La Festa del Cioccolato Artigianale arriva a Reggio Calabria su Corso Garibaldi dal 18 al 20 marzo 2016, patrocinata dal Comune, organizzata in collaborazione con Confcommercio, CCN “Magna Grecia” e Fiva Reggio Calabria.

I Maestri cioccolatieri della Choco Amore, provenienti da tutta Italia, arrivano nella città dello Stretto con ben 28 stand per una tappa del Tour delle Feste del Cioccolato già presenti in tutte le più importanti città italiane.

Ricette, degustazioni e creazioni artistiche

L’associazione dei cioccolatieri presenterà ricette, degustazioni e creazioni artistiche uniche al mondo, avvicinando i visitatori alla cultura del cioccolato e alla valorizzazione dell’arte della lavorazione di questo gustoso prodotto utilizzato fin dai tempi dei Maya, scopritori di questo nobile alimento dagli importanti effetti terapeutici.

“Il cibo degli dei – spiega il presidente della Choco Amore, Antonio Schettini – lavorato artigianalmente è un alimento genuino, privo di conservanti e additivi, è definito puro, e se consumato con regolarità concede una qualità della vita ottimale. Il cioccolato “vero” è utilissimo per le malattie cardio vascolari, è un ottimo antidepressivo, stimola il metabolismo, ha notevoli capacità antiossidanti e soprattutto è buono”.

Lo scopo primario del tour è quello di portare in piazza la cultura artigiana ed il consumo consapevole dei cibi buoni.

Per questa spettacolare edizione, fortemente voluta dalla Confcommercio di Reggio Calabria, si è voluto arricchire l’evento con una serie di attività collaterali ludiche ed artistiche, ovviamente imperniate sul tema cioccolato: Laboratori didattici a cura di esperti Maestri cioccolatieri provenienti anche dall’APAR (associazione pasticceri reggini), opere di scultura realizzate dal noto artista Stefano Comelli, il “Choco Play” e l’Animazione per i più piccoli organizzati da “Il Cerchio Magico” ed ancora mille curiosità e nozioni da apprendere presso i vari stand.

Virtù salutistiche, curiosità e sapori del Cioccolato. Una kermesse unica nel suo genere che animerà tutta la città di Reggio Calabria e provincia.

Quando sono aperti gli stand

Gli stand al pubblico saranno aperti da venerdì 18 a domenica 20 Marzo, dalle 10 del mattino e fino a tarda sera con ingresso gratuito.