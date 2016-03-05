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La fiera internazionale di borse e accessori moda MIPEL-TheBagshow

Circa 300 brand tra aziende storiche e marchi emergenti alla fiera internazionale di borse e accessori: il racconto delle collezioni Fall/Winter 2016/2017

05 Marzo 2016 - 12:50 | di Vincenzo Comi

Borse e accessori alla fiera internazionale MIPEL-TheBagshow

di Daniela Bonanno Conti – Il trionfo degli accessori in questa epoca si spiega facilmente ma l’importante non è solo  farsi notare, ma  farsi ricordare. Ed è stato proprio così, infatti durante la  fiera internazionale di borse e accessori moda MIPEL-TheBagshow,  abbiamo potuto ammirare con soddisfazione  le collezioni Fall/Winter 2016/2017 di circa 300 brand tra aziende storiche e marchi emergenti.

MIPEL, rispetto all’edizione precedente si  è vista  crescere la presenza dei buyer del 6,9%.  Interessante è stato il progetto SCENARIO, rivolto ai new brand e alle più interessanti realtà emergenti. Non da meno, l’area THE GLAMOUROUS,  innovativo punto di congiunzione tra buyer e designer.

Per l’occasione, 5 prestigiosi buyer hanno permesso a  5 designer di tendenza, di dare visibilità alle loro collezioni sia all’interno dell’area dedicata in fiera, sia nelle vetrine dei propri store. Il presidente di MIPEL, Roberto Briccola, ha dichiarato: “L’obiettivo perseguito da MIPEL, e iniziato con il giro di boa dello scorso anno, è ambizioso ma possibile, e questa edizione conferma che la rotta è quella giusta.

Le aree TheGlamourous e Scenario presentate in questa edizione raccontano l’eccellenza del Made in Italy e possono rappresentare un modello di ricerca e sviluppo anche per i grandi marchi. MIPEL, pur mantenendo la propria centralità come luogo di business, è anche uno spazio per il confronto e la collaborazione, in cui possono nascere virtuose sinergie”. Arrivederci al prossimo anno con MIPEL…

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