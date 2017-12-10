La “Filiera della Danza” , questo entusiasmante ed “innovativo” progetto regionale che, ormai dall’estate, ci accompagna promuovendo l’arte , attraverso le discipline coreutiche, è lieta di annunciare e invitare tutta la cittadinanza allo spettacolo conclusivo che si terrà al Teatro “F. Cilea” il 21 dicembre alle ore 21,00.

Le lezioni diventano performance aperte al pubblico

Nei prossimi giorni le attività saranno, poi, ancora più coinvolgenti, perché le lezioni, nelle varie sedi, diventeranno delle vere e proprie “perfomances” aperte al pubblico. Sarà, così, un piccolo primo assaggio di un grande capolavoro, che è stato reso possibile grazie al talento, professionalità e dedizione di un grande team di docenti, coordinati dall’eccellenza della prof.ssa Gabriella Cutrupi, riuscendo, in tutti questi mesi, a dimostrarci concretamente che l’arte può eliminare ogni tipo di distanze e di barriere e regalarci un mondo migliore in armonia con la perfezione della natura.

Nell’attesa, quindi, del grande spettacolo finale , qui di seguito gli ultimi appuntamenti-performances presso le varie sedi:

Il calendario delle performance nelle sedi

Cinquefrondi presso L’associazione “A time for dancing”, con Domenico Napoli e Michele Conia Giada Poretta

-DOMENICA 10 DICEMBRE

ore 09,00 PROVE COSTUMI E FOTO POSA ore 09,30 FLAMENCO con Marcella Iacopino ore 11,00 HIP HOP con Sergio Frangipane ore 12,30 TERMINE LEZIONI

-VENERDI’ 15 dicembre ’17

ore 14,30 TECNICA CONTEMPORANEA con Roberto Tripodi ore 16,00 PROVE COSTUMI E FOTO POSA ore 16,30 TEATRODANZA con Giovanni Battista Gangemi Guerrera ore 18,00 TERMINE LEZIONI

REGGIO CALABRIA presso “REVOLUTION BALLET”

-VENERDI’ 15 DICEMBRE

Ore 17,00 TAI CHI con Mariacaterina Gattuso

Ore 18,30 PROVE COSTUME E FOTO POSA

Ore 19,00 HIP HOP con Sergio Frangipane

PALIZZI presso L’ ASSOCIAZIONE “ESPRESSIONE DANZA”, diretta da Patrizia Santise e L’ASSOCIAZIONE “THE DANCE”, diretta da Stefano D’aguì, econ Arturo Walter Scerbo ed Elisa Saccà

-SABATO 16 DICEMBRE

ore 14,30 TAI CHI con Mariacaterina Gattuso ore 16,00 PROVE COSTUME E FOTO POSA ore 16,30 MUSICAL con Valeria Marrara ore 18,15 FLAMENCO con Marcella Iacopino ore 19,45 TERMINE LEZIONI

-DOMENICA 17 DICEMBRE

ore 09,00 TEATRODANZA con Giovanni Battista Gangemi Guerrera ore 10,30 PROVE COSTUME E FOTO POSA ore 11,00 HIP HOP con Sergio Frangipane ore 12,30 TERMINE LEZIONI

REGGIO CALABRIA presso il “CENTRO STUDIO DANZA”

-DOMENICA 17 DICEMBRE

ore 14,30 MUSICAL con Valeria Marrara

ore 16,00 PROVE COSTUME E FOTO POSA