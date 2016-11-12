La Futura di scena a Cefalù

Come se non bastasse la forza dell’avversario, contro il Real Cefalù, la Futura dovrà vedersela con l’entusiasmo di una società, di una squadra e del suo pubblico che dopo 15 mesi torna a giocare nel suo splendido palazzetto.

La squadra di Motta San Giovanni ha lavorato tutta la settimana a ranghi completi. Saranno nuovamente disponibili il capitano Gil e Francesco Martino che hanno scontato la giornata di squalifica.

Ecelestini e compagni dovranno tirare fuori dal cilindro una grande prestazione per affrontare nel modo migliore la corazzata Real Cefalù.

Laziali saranno i 2 direttori di gara designati per dirigere la partita.