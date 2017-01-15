La Futura torna alla vittoria

Torna alla vittoria la Futura, nettamente rimaneggiata ma con Caminero che ha scontato un turno di squalifica nella precedente partita. In campo anche Votano che stringe i denti e scende sul terreno di gioco nonostante l’infortunio non ancora assorbito.

Primo tempo e ripresa tra pali e parate

Due le reti per lui, la prima e l’ultima della sua squadra, che gli consentono di raggiungere così quota 20 nella classifica marcatori stagionale. Primo tempo che si conclude con la squadra di casa avanti per 1 a 0 nonostante un palo interno su bolide di Francesco Martino e numerose parate del portiere coriglianese che dice di no alle punizioni pericolosissime di Crisalli .

Nella ripresa la Futura cerca il pareggio ma ancora i pali ed il portiere Cleber si oppongono.

Proprio sull’ennesima conclusione, questa volta di Ecelestini, che viene ribattuta sulla linea ecco la ripartenza spietata di Lovatel che supera Martino siglando il 2 a 0. Da segnalare altre due ripartenze che vengono sventate grazie a due grandi parate di Tonino Martino.

Gli ultimi minuti con il portiere di movimento

A 8 dalla fine mister Mardente manda in campo Gil, non impiegato fino a quel momento perche infortunato, quale portiere di movimento e quasi da fermo Gil – insieme a Calabrese, Ecelestini, Votano, Caminero e poi Labate – cambiano l’inerzia della partita ribaltando il risultato con Votano, Calabrese e Caminero.

Ma non finisce qui il Corigliano reagisce e sigla subito il 3 a 3 ad un minuto dalla fine. A questo punto mister Mardente rimette in campo Gil come quinto uomo e a 20 sec dalla fine Votano sigla il gol che dà la vittoria alla Futura ed una grande boccata di ossigeno alla squadra di Motta San Giovanni.

A fine partita saluti e abbracci fra tutti i calciatori in campo. Un ringraziamento per l’accoglienza e la sportività al Corigliano che nonostante la sconfitta ha fatto i complimenti ai ragazzi della Futura a conferma dei buoni rapporti in essere tra le due società.