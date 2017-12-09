Si torna in campo dopo il turno di riposo di sabato scorso. La Futura, infatti, sarà di scena in casa della capolista sabato 9 dicembre alle 16.00 per la penultima di andata.

Squadra che sarà priva dello squalificato Francesco Martino, dell’ infortunato Pannuti e probabilmente anche di Caminero che è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia. Mister Rinaldi avrà a disposizione il resto della rosa, sfoltita e rinnovata e con un Toto Richichi in più.

“Sappiamo di dovere affrontare una squadra costruita per vincere ( parla il presidente Cogliandro ) ma noi come sempre venderemo cara la pelle, perché la squadra ha lavorato come sempre bene e concentrata”.

Un in bocca al lupo ragazzi