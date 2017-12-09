La Futura torna in campo a Cefalù
Dopo il turno di riposo la Futura è di scena in casa della capolista sabato 9 dicembre alle 16 per la penultima giornata di andata
09 Dicembre 2017 - 08:54 | di Vincenzo Comi
Si torna in campo dopo il turno di riposo di sabato scorso. La Futura, infatti, sarà di scena in casa della capolista sabato 9 dicembre alle 16.00 per la penultima di andata.
Squadra che sarà priva dello squalificato Francesco Martino, dell’ infortunato Pannuti e probabilmente anche di Caminero che è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia. Mister Rinaldi avrà a disposizione il resto della rosa, sfoltita e rinnovata e con un Toto Richichi in più.
“Sappiamo di dovere affrontare una squadra costruita per vincere ( parla il presidente Cogliandro ) ma noi come sempre venderemo cara la pelle, perché la squadra ha lavorato come sempre bene e concentrata”.
Un in bocca al lupo ragazzi
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie