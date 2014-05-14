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La Giornata Internazionale della lentezza lunga una settimana

Rallentare per superare la cultura dell'eccesso: la Giornata Mondiale della Lentezza, alla sua ottava edizione, si allunga a una settimana e invita tutti a partecipare con il proprio evento

14 Maggio 2014 - 07:37 | di Redazione

Immagine della Giornata Mondiale della Lentezza, ottava edizione, nel maggio 2014

di Alessandro Sica – La Giornata Mondiale della Lentezza, alla sua ottava edizione, è un progetto che immagina un’architettura di vita rispettosa e solidale per superare la cultura dell’eccesso. Ideata da L’Arte del Vivere con Lentezza Onlus, negli anni, ha preso nuova forma. Da lunedì 12 (giorno duro per rallentare) per una settimana e oltre, tutti possono partecipare con il proprio (piccolo o grande) evento. Rallentare, piccole azioni per grandi e duraturi cambiamenti per un modello di società più riflessivo e partecipe. Lentezza che può aiutarci a guardare con occhi diversi anche ciò che già abbiamo. Fermarsi questo è l’imperativo e cercare un momento per voi stessi .Se non eravate ancora a conoscenza di tale iniziativa potrebbe essere un modo per cominciare almeno un giorno all’anno a vivere con lentezza e coinvolgere le persone che crediate ne abbiano bisogno , potreste farvi e fare del bene. Del resto come dice un vecchio e saggio proverbio ‘chi va piano va sano e lontano’. http://www.vivereconlentezza.it/

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