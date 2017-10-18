“La Grande Guerra, l’eroe e il poeta”, è questo il titolo del convegno commemorazione per il centenario dalla morte del Capitano Cremona, che avrà luogo domani – giovedì 19 ottobre 2017 – alle ore 17 presso il Convitto Nazionale “G. Filangieri” di Vibo Valentia.

Gli organizzatori e il patrocinio del Comune

L’evento voluto dall’associazione storico culturale ViboInsieme, è stato organizzato con la collaborazione del Convitto Nazionale, Asi e Centro Aggregazione “Solidarietà e Amicizia”, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia.

“Ringraziamo ancora una volta il Comune per avere accolto la nostra richiesta di intitolare la villa comunale al capitano Cremona – spiega Donatella Fazio, neo presidente di ViboInsieme – Quest’anno ricorrono i cento anni dalla scomparsa di Cremona e anche i cento anni della poesia a lui dedicata da Ungaretti, così abbiamo deciso di organizzare qualcosa di particolare che è più di una semplice commemorazione, ma un momento di memoria, cultura e socializzazione. Per questo abbiamo scelto anche di ricordare Felice Muscaglione, editore per anni del giornale Monteleone”.

Il programma della manifestazione

Programma della manifestazione:

Ore 17 Deposizione di una corona d’alloro al monumento sulla gradinata del Convitto – Santa Maria degli Angeli (suono del Silenzio), con la benedizione di mons. Enzo Varone

A seguire incontro commemorativo nella sala auditorium del Convitto Nazionale Filangieri.

Inno Nazionale. Saluto presidente ViboInsieme, Donatella Fazio

Saluto rettore prof. Alberto Capria. Relazione Sen. Prof. Saverio Di Bella

Intervento familiari di Felice Muscaglione e amici del “Monteleone”

Presentazione del bozzetto del monumento al capitano Nazzareno Cremona dello scultore A. La Gamba

Intermezzi musicali (canzoni militari dell’epoca) a cura del maestro Totò Valenzise e del maestro Maurizio Camillò

Lettura della poesia Il capitano di Giuseppe Ungaretti da parte del poeta Pippo Prestia

Moderatore: Michele La Rocca