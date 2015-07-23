La grigliata ora si fa al largo: il barbecue di Sebastian Schmitt galleggia

di Alessandro Sica – Altro che pedalò, ora è possibile persino mangiarsi una braciola mollando gli ormeggi.

La ciambella gonfiabile, progettata dall’imprenditore tedesco Sebastian Schmitt, ospita un barbecue al centro di un tavolo per 10 persone.

Il sistema, che funziona a carbone, è a bassa emissione di fumo, per motivi di sicurezza e anche per garantire una tranquilla cena in compagnia. Il ”bbq-donut” è dotato anche di vani porta-oggetti e parasole regolabile.

Queste le caratteristiche: griglia a basso fumo, ombrellone pieghevole, luci arcobaleno LED, lettore MP3 e sistema audio, ghiaccio ciotola bevanda, vano sotto-sella.

Il bbq–donut sta andando a ruba nei paesi nordici adatta soprattutto per navigare nei laghi. Non sappiamo se questa curiosa imbarcazione avrà lo stesso successo nei nostri mari.

Una cosa è certa. Se ne incontrate una, sappiate che chi è a bordo starà mangiando una bella grigliata, magari di pesce. Un tuffo nei paraggi è d’obbligo…