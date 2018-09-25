La Leonida Edizioni pubblica la nuova silloge poetica di Maria Cristina Biasoli, autrice milanese di scuola vettorelliana, tra nuvole di vita e sogni

La Leonida Edizioni arricchisce la produzione poetica attraverso la nuova silloge dell’autrice milanese di scuola vettorelliana Maria Cristina Biasoli

La poesia consente di collezionare “nuvole di vita”, che vuole salire con me sui sogni? Scriverò di nuvole senza meta, ma un giorno spunterà il sole. Sentimenti autentici che celebrano la vita vera e fantastica, raccolta confusa ma ordinata, semplice e complicata, delicata e dura come la vita di tutti noi.