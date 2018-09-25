La Leonida Edizioni arricchisce le sue pubblicazioni
La Leonida Edizioni pubblica la nuova silloge poetica di Maria Cristina Biasoli, autrice milanese di scuola vettorelliana, tra nuvole di vita e sogni
25 Settembre 2018 - 15:24 | di Eva Curatola
La Leonida Edizioni arricchisce la produzione poetica attraverso la nuova silloge dell’autrice milanese di scuola vettorelliana Maria Cristina Biasoli
La poesia consente di collezionare “nuvole di vita”, che vuole salire con me sui sogni? Scriverò di nuvole senza meta, ma un giorno spunterà il sole. Sentimenti autentici che celebrano la vita vera e fantastica, raccolta confusa ma ordinata, semplice e complicata, delicata e dura come la vita di tutti noi.
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