Avrà luogo l’8 luglio alle ore 19.30 presso la splendida cornice del Parco della Mondialità la presentazione del libro Il tesoro del tempio (Leonida Edizioni 2018). L’evento si inserisce nel contesto più ampio delle iniziative proposte dalla casa editrice Leonida ed è parte integrante di Xenia Book Fair 2018.

Salvatore Romeo nasce a Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, e compie gli studi classici, che molto hanno influito sulle sue scelte e sul suo modo di essere nella professione futura, nel Liceo Classico di Reggio.

Laureato in Medicina e Chirurgia, si specializza in Igiene Mentale e si perfeziona in “Psicologia Medica” e in “Psicodiagnostica”.

Compie un itinerario formativo presso la Scuola di Psicoterapia Ipnotica di Milano, acquisendone le competenze e divenendo membro dell’Albo nazionale degli psicoterapeuti.

Collabora da anni con la rivista di studi sociali “Helios Magazine” ed ha pubblicato diversi lavori di interesse psichiatrico, psicosociale ed esoterico.

Tra i precedenti lavori pubblicati ricordiamo “Le maschere e le parole: simbolismi e suggestione nella comunicazione” (Ed. Città del Sole, Reggio Calabria, 2008), con riferimenti ai linguaggi verbali e non verbali,

“L’Eco di Iside – Il mito tra alchimia e cabala” (Ed. Bastogi, Foggia, 2013), di argomento esoterico, “Conversando con Psiche – I miti e le storie che raccontano la mente” (Ed. Bastogi, Foggia, 2014), con analogie tra psicanalisi, psicologia del profondo, psicopatologia e mitologia.