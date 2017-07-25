L´appuntamento è per il prossimo 28 luglio alle ore 21. 45 – Teatro Greco romano – Parco archeologico Locri Epizefiri – Comune di Portigliola (RC).

Location di straordinaria bellezza per le voci di Francesco Anile (tenore) e Caterina Francese (soprano) che con l´orchestra ed il coro Laetare diretti dal M. Natale Femia daranno il via alla rassegna “Portigliola teatro festival” 2017.

Evento patrocinato dal comune di Portigliola e sostenuto dal Mibact – Polo Museale della Calabria -Parco Archeologico di Locri Epizefiri, è un´occasione unica per fare il pieno di cultura e arte. L´anfiteatro del parco archeologico s´illuminerà per una sera d´estate di voci eccellenti del panorama artistico internazionale.

Francesco Anile è, ad oggi, in forza al Metropolitan Opera di New York ed in procinto di partire per il Teatro Nazionale di Sofia, in Bulgaria, ma dice «sono sempre felice quando mi viene proposto di cantare nella mia Calabria. Sono convinto dei nostri talenti e della Bellezza di questa terra, che ha radici antiche ed è culla della civiltà magno greca». e continua – «è questo il vestito migliore che abbiamo e dovremmo indossarlo spesso. ringrazio per questo il Sindaco di Portigliola Rocco Luglio, che ha voluto la nostra presenza, la mia e quella di Caterina Francese, per inaugurare, con l´orchestra del maestro Femia, la nuova edizione Del Portigliola Teatro Festival».

Ingresso 10€ per info e prenotazioni 0964 365002 – 3407213451 Portigliola Teatro festival