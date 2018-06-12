La manifestazione ‘Giochiamo per un sorriso’ fa ancora centro

Grandissimo successo per la manifestazione “GIOCHIAMO PER UN SORRISO”, evento a scopo benefico, giunto ormai alla sua V edizione, organizzato dall’US ACLI di Reggio Calabria e le PGS Calabria, con la collaborazione dell’associazione ludico educativa LELEFANTE, l’associazione ludica HIP HIP URRA’!!!, l’associazione LA FENICE holiday, l’ASD Libertas, il Centro Wellness e Medico Riabilitativo di Davide Pignata, l’AIL di Reggio Calabria, , l’ADSPEM, le baby sitter del progetto “Babysitting on demand”, la scuola di tecnica individuale SOCCER XTREME, la FIB di Reggio Calabria e la squadra femminile di calcio a 5, ASD Xenium di Villa San Giovanni, laureatasi neocampionessa d’Italia PGS 2018.

Come tutti gli anni è stato premiato un bellissimo gioco di squadra, composto da un gruppo fantastico, gente seria, affidabile e soprattutto dedita alla vera beneficenza, che, ancora una volta, ha dedicato con immenso amore ed invidiabile passione una intera giornata a tutti i bimbi di Reggio, mettendo al loro servizio la propria professionalità e le proprie competenze per una nobile causa, quella di raccogliere fondi per il reparto di Ematoncologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria.

Giochi, laboratori e karaoke per i bambini

E’ stata una giornata all’insegna dell’allegria e del puro divertimento, con tantissimi giochi ed attività dedicate ai bimbi di tutte le fasce d’età. Tra gonfiabili, laboratori creativi, percorsi motori, calcio, pallavolo e gioco delle bocce, gli organizzatori hanno fatto fatica ad interrompere le attività all’orario di chiusura perché è stata davvero tanta la gente occorsa ieri a piazza Camagna. Il fantastico karaoke offerto dall’Associazione LA FENICE holiday, con l’improvvisa e gradita partecipazione del talento reggino Maria Pia Crucitti, è poi riuscito a coinvolgere anche gli adulti, rendendo indimenticabile il consueto appuntamento con una delle manifestazioni più belle della città, sia per forme che per contenuti. Non dimentichiamo infatti lo scopo che sta alla base dell’iniziativa fortemente voluta da Filomena Iatì, Presidente dell’US ACLI di Reggio Calabria e da Demetrio Rosace, Presidente delle PGS Calabria, ossia quello di devolvere l’intero ricavato ottenuto dalle libere offerte concesse dai genitori dei bimbi presenti per l’Ematoncologia Pediatrica.

Anche quest’anno è stata presente in piazza la responsabile del reparto, dott.ssa Francesca Ronco che, come sempre molto emozionata, ha ringraziato i responsabili per l’organizzazione impeccabile dimostrata.

Come sarà impiegato il ricavato

I promotori dell’evento, su espressa richiesta della dott.ssa Ronco, hanno comunicato che il ricavato di quest’anno, unitamente a quello dello scorso anno, sarà impiegato per allestire la sala multimediale della scuola dedicata ai degenti del reparto che verrà realizzata presso il presidio ospedaliero “Morelli”, non appena, ultimate le procedure, l’Ematoncologia Pediatrica verrà trasferita per garantire un luogo più accogliente ai piccoli angeli costretti ad affrontare un percorso arduo e complicato ed alle loro famiglie.

Appuntamento all’anno prossimo con la VI edizione di GIOCHIAMO PER UN SORRISO che certamente riserverà tante nuove sorprese.