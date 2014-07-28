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La Mediterranea presenta offerta formativa per il prossimo anno accademico

Il Rettore e i direttori dei sei dipartimenti illustrano le novità del Manifesto degli studi dell'Università Mediterranea per l'anno accademico 2014/2015

28 Luglio 2014 - 15:14 | di Redazione

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria presenta l’offerta formativa 2014/2015 nella conferenza stampa indetta per mercoledì 30 luglio.

Alle ore 11.00, presso l’Aula 1 della sede di Palazzo Zani – Via Dei Bianchi, 2 Reggio Calabria, il Rettore Pasquale Catanoso con i direttori dei sei dipartimenti illustreranno le novità del Manifesto degli studi per il prossimo anno accademico

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