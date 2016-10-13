‘La Modella per l’Arte 2016’, un perfetto connubio tra arte e moda

Il 15 e 16 ottobre all'Hotel Villa Carlotta di Belgirate e a Stresa la 40ª edizione della finale nazionale, con una ventina di pittori e la conduzione di Maria Teresa Ruta

di Daniela Bonanno Conti – Per chi ama la moda ed anche l’arte, ecco una manifestazione che fa al caso nostro.

Il prossimo 15 e 16 ottobre presso l’Hotel Villa Carlotta di Belgirate e a Stresa si svolgerà la finale nazionale de “La Modella per l’Arte 2016″.

L’evento giunto ormai alla 40° edizione, vede protagonisti ogni anno una ventina di noti pittori italiani che si prodigano nel realizzare un quadro sul tema quest’anno della “la donna del nostro tempo”. I pittori si ispireranno alla bellezza femminile usando come loro muse altrettante “modelle” che rappresenteranno secondo ai loro occhi la donna del terzo millennio. Le opere realizzate dai pittori saranno poi esposte per due settimane presso l’Hotel Villa Carlotta.

La manifestazione è resa possibile grazie al prezioso patrocinio della Regione Piemonte, della città di Stresa, del distretto dei Laghi, della Pro Loco Stresa e grazie al prezioso il supporto dalla famiglia Mugnai proprietaria dell’Hotel Villa Carlotta.

Presenta la manifestazione la showgirl e conduttrice televisiva italiana Maria Teresa Ruta ma collaborano anche la critica d’arte Giorgia Cassini e l’attrice Loredana Sileo mentre come ospite troviamo il conduttore televisivo Valerio Merola.

Durante i festeggiamenti finali le modelle riceveranno bellissimi omaggi che sono stati elargiti dalle ditte sponsor che hanno partecipato all’evento. Perché la moda e l’arte sono delle raffinatezze che corrono davanti alla volgarità e non sono mai sorpassate.