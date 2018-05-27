di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 18 giugno a Cerchiara di Calabria nella provincia di Cosenza, si svolge presso la Sala del Museo Santuario Santa Maria delle Armi, la mostra collettiva dal titolo: “Ars in Gratia, la Grazia nell’Arte”. Questa rassegna vuole rendere omaggio alla Madonna delle armi.

La mostra è stata resa possibile grazie alla Fondazione S.Maria delle Armi e il Club Unesco Trebisacce; curatrice della rassegna è Stefania Cassano. In mostra, possiamo ammirare affreschi antichi , numerose opere custodite nel complesso, oltre la Sacra Pietra realizzati da artisti di consolidata fama internazionale. In questo modo, potremmo capire la visione del Sacro da parte degli artisti di fama internazionale, in un location considerata la “Porta Spirituale” della Sibaritide.

In ogni caso, si tratterà di un viaggio, un mix tra spiritualità e cultura, che potrà coinvolgere i vari visitatori che presenzieranno all’evento. Il costo del biglietto è ad ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, possiamo consultare la pagina facebook Ars in Gratia, la Grazia nell’Arte.