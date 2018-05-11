di Cristel Tedesco – #Press #Photojournalism &… è il nome della mostra fotografica di Stefano Costantino che è stata inaugurata ieri, giovedì 10 maggio, presso lo showroom Laruffa Luppino a Reggio Calabria. Una selezione di 32 scatti dell’architetto-fotografo reggino che sarà in esposizione dalle ore 09:30 alle ore 19:00, fino al giorno 14 maggio. La mostra fa parte degli eventi collaterali della terza edizione dell’International Fashion Week, organizzata dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), che entrerà nel vivo da domani.

Stefano Costantino: dalla passione al fotogiornalismo

Classe 1980, professionista freelance, Stefano Costantino è stato affascinato dalla fotografia fin da bambino. “La passione mi è stata tramandata dal papà appassionato di fotografia che mi ha messo in mano l’attrezzatura. Da piccolo ho iniziato a fare qualche foto per gioco, poi è diventata una passione e poi un lavoro” – ha dichiarato. A partire dalle reflex analogiche e dalla camera oscura del padre, Stefano è riuscito pian piano a trasformare la sua passione in professione. Dal 2015 è fotoreporter per l’Agenzia di Stampa “LaPresse”, per la quale ha seguito anche l’ultimo Giubileo. Nonostante si definisca un fotografo vaticanista, negli anni ha avuto l’occasione di immortalare momenti speciali e volti noti in vari ambiti.

“Il filo conduttore della mostra è il mio lavoro: io mi occupo di fotogiornalismo a Roma. Vengo dalla gavetta di Reggio Calabria, ho lavorato per quattro anni con Calabria Ora, poi ho collaborato con ilMetropolitano.it e nel 2009 ho fatto uno stage presso l’ANSA a Roma, dove mi sono trasferito ufficialmente nel 2010 – ha aggiunto – Mi occupo di Vaticano per il 90% e poi di politica, moda, spettacolo, sport. In questa mostra raccogliamo tutti gli ambiti, quattro foto per ogni genere”.

Il pre-opening con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer

L’evento inaugurale è stato introdotto dall’architetto Antonella Postorino. Vi hanno preso parte la presidente della CNGFD, Alessandra Giulivo che, orgogliosa di questo pre-opening, ha affermato con entusiasmo “Siamo pronti, non vediamo l’ora di immergerci nella moda a partire da domani” e Giampiera Nucera, rappresentante FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), che ha ringraziato lo showroom che si presta a sponsorizzare giovani talenti.