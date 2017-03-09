La negoziazione assistita dagli avvocati in separazione e divorzio

È questo il tema del nuovo evento di CamMino, Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, sede di Reggio Calabria, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, che sarà trattato il prossimo 10 marzo alle ore 15.30 presso l’Auditorium Calipari del Consiglio Regionale della Calabria.

Una giustizia collaborativa per le coppie

Una nuova idea di giustizia e di difesa di diritti, collaborativa per le coppie e non più avversativa e contrattuale.

È questa la sfida demandata all’avvocatura che, con la negoziazione assistita, assume un ruolo quasi giurisdizionale: il nuovo avvocato per la famiglia e i minorenni guarda, con uno sguardo più ampio e profondo, alle esigenze di giustizia di tutte le parti, ed in particolare dei figli minorenni, disabili o maggiorenni collaborando lealmente e in buona fede alla costruzione delle migliori regole di relazione per quella famiglia, in base alle sue esigenze.

I relatori dell’evento

Di tutto ciò si parlerà insieme alla Presidente Nazionale di CamMiNo Avv. Maria Giovanna Ruo autore del libro che sarà presentato in tale occasione, “Negoziazione Assistita dagli Avvocati in separazione e divorzio” edito dalla Maggioli che vede, unitamente alla stessa quali autori illustri accademici (i professori Antonio Carratta, Filippo Danovi, Ferruccio Tommaseo) altre professionalità (Lidia Merolli e Renzo Calvigioni) e anche esponenti dell’associazione , Giulia Facchini, Davide Piazzoni, Antonella Florita e Rita Ielasi, queste ultime presenti all’evento.

Interverranno inoltre il Dott. Gerardo Dominijanni, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria e la Prof.ssa Avv. Francesca Panuccio.

Introdurrà l’evento l’avv. Maria Grazia Marra Presidente CamMiNo sede di Reggio Calabria e modererà l’avv. Alessandra Zagarella, CamMiNo Reggio Calabria.