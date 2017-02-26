E’ la notte degli Oscar, tutto pronto per il grande spettacolo

Come accade ad ogni vigilia degli Oscar, è il momento di fare previsioni su chi porterà a casa l’ambita statuetta. Condotta da Jimmy Kimmel, l’evento sarà trasmessa in diretta in Italia dalle ore 22.50 su Sky Cinema Oscar HD e in chiaro su TV8.

La La Land, forte delle sue 14 nomination, che rappresentano già un record (avevano fatto lo stesso solo Eva contro Eva e Titanic), è il superfavorito della vigilia, concorre insieme ad altri otto: Arrival di Denis Villeneuve, Barriere, diretto e interpretato da Denzel Washington, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, il western Hell or High Water di David Mackenzie, Il diritto di contare, edificante storia di un gruppo di matematiche di colore nell’America delle segregazione razziale, il drammatico Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, Lion di Garth Davis e Moonlight di Barry Jenkins.

La La Land favorita, Moonlight l’unica possibile rivale

Fra questi pare che solo Moonlight abbia qualche possibilità di battere La La Land, l’ipotesi però è remota, lo dice la storia: sia Eva contro Eva che Titanic, forti di quel gran numero di candidature, avevano infatti vinto l’Oscar per il miglior film. Dei venti nomi di attori che hanno ottenuto una nomination nelle categorie interpretative, altrettanto scontate sono le previsioni di vittoria per Emma Stone, migliore attrice protagonista, che canta e balla in La La Land e Casey Affleck per il suo ruolo drammatico in Manchester by the Sea.

La prima non ha valide rivali e l’unica in grado di darle un po’ di filo da torcere potrebbe essere la francese Isabelle Huppert, per Elle. Affleck invece teme la concorrenza di Denzel Washington per la magistrale interpretazione della versione cinematografica del dramma di August Wilson, Barriere. Dopo le polemiche dello scorso anno sugli Oscar troppo bianchi, la rivincita per gli attori afro-americani potrebbe arrivare dai non protagonisti: Mahershala Ali per Moonlight è il favorito fra gli uomini, mentre Viola Davis per Barriere è data vincente fra le donne.

Le statuette tecniche e i candidati italiani

La La Land è il favorito anche per le statuette assegnate dietro la cinepresa. Damien Chazelle potrebbe vincere sia nella categoria miglior regista che in quella per la miglior sceneggiatura e l’unico rivale attendibile è Mel Gibson che ha consegnato un film, La battaglia di Hacksaw Ridge, che racconta la Seconda Guerra Mondiale attraverso le azioni eroiche di un obbiettore di coscienza. Non avrà vita facile Fuocoammare, il toccante film di Gianfranco Rosi sul dramma degli sbarchi a Lampedusa che concorre fra i documentari, ma il regista avverte: “Per favore, non parlate di delusione”.

Gli altri candidati italiani in corsa sono Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregoriani, candidati per il trucco del blockbuster della Marvel Suicide Squad. Temono la concorrenza dei truccatori di Star Trek Beyond, ma hanno buone chance di vittoria. Da non dimenticare il giovane Alan Barillaro, supervisore alle animazioni ai Pixar Animation Studios dal 1997, che ha lavorato a tutti gli ultimi successi della Disney-Pixar, tra cui “Gli Incredibili”, “Alla ricerca di Nemo”, “Monsters & Co”. Di origine italiane -padre calabrese e madre abruzzese- Barillaro è il quarto candidato italiano agli Oscar 2017 grazie al corto ‘Piper’.

Diretta tv e ricordo delle celebrità scomparse

Durante la serata come sempre sarà trasmesso un filmato per ricordare tutte le celebrità scomparse negli ultimi dodici mesi. L’ultima triste notizia riguarda la scomparsa di Bill Paxton, morto oggi all’età di 61 anni. Volto noto, Paxton aveva recitato in diversi film di successo: Terminator, Aliens, True Lies e TItanic alcuni di questi.