#noveanninsieme, #lastorianonsicambia. E ancora #lastoriaciinsegna. Sono gli hashtag che impazzano sui social per promuovere l’estate 2017 del lido Cala Azul Beach Music, che domani vivrà uno dei suoi appuntamenti principali ed imperdibili.

La ‘Notte delle Stelle‘, è oramai tradizione la sera del 10 agosto al Cala Azul di San Lorenzo. Un evento che si presenta da solo e che sarà difficile da dimenticare vista la presenza di un ospite d’eccezione.

“Siamo fieri ed orgogliosi di poter ufficializzare la presenza del grande Michael Feiner all’interno dei nostri locali. Un’artista internazionale, musicista di spessore che collabora con i migliori dj del mondo. Sarà ospite al festival di musica elettronica “Tomorrowland”. Dopo di che al suo rientro dal Belgio sarà nostro ospite”, spiega il direttore artistico del Cala Azul Beach Music Salvatore Sarica.

Chi è Michael Feiner

Il dj/produttore svedese Michael Feiner è diventato famoso grazie alla sua hit “Mantra” e per la collaborazione con Axwell e Sebastian Ingrosso per la produzione di “Together” e per “Fairplay (Let There Be Love)” con Markus Gardeweg, “In Your Eyes” and “Flash In The Night” con The Attic.

“Vorremmo che anche quest’anno i nostri ospiti abbiamo un bel ricordo della notte delle stelle – continua Sarica – Vogliamo creare qualcosa di unico e speciale”. Intanto continuano le domeniche pomeriggio con animazione ed aperitivo delle 18:00 e i ‘Saturday Night” in attesa dei preparativi per il grande evento estivo targato “Cala Azul”.

“Alla ‘notte delle stelle’ parteciperanno come sempre, al fianco dello staff del Cala Azul e dei diversi gruppi organizzativi della ionica anche le organizzazioni “Deep”, “Share”, “Miami club privee”, “The Gentleman” e “Elite”.

Sarà uno show pazzesco che coinvolgerà oltre 5.000 giovani.

Ad animare la serata: salsa e zona caraibica

Ad animare l’evento ci sarà anche “Progetto Salsa” e “Etoile Dance” con una zona caraibica a cura di Nino D’Amico.

Sarà, come è sempre stato, un evento da segnare in rosso nel calendario. Una ‘notte delle stelle’ unica.

#noveanninsieme, #lastorianonsicambia #lastoriaciinsegna.