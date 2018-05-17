Il 19 maggio la Soprintendenza apre di sera le mura greche e gli scavi di piazza Italia a Reggio, il museo di Rosarno e il parco archeologico dei Tauriani a Palmi

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali promuove il 19 maggio 2018 la “Notte europea dei Musei”, un grande evento a carattere europeo per promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale verso il più ampio numero di cittadini,facilitando anche quelle categorie di persone che hanno difficoltà a fruire del nostro patrimonio nel normale orario di visita.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Reggio Calabria e Vibo Valentia organizzal ‘apertura straordinaria serale per il 19 maggio dei seguenti siti:

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Reggio Calabria: Mura greche e scavi di Piazza Italia ore 20.00-23.00

Rosarno: Museo Archeologico di Rosarno ore 18.00-21.00

Taureana di Palmi-Palmi (RC): Parco Archeologico dei Tauriani

ore 18.00-21.00

Fonte: Il Soprintendente Dott.ssa Anna Maria Guiducci