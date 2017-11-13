Disponibile dal 13 Novembre su Youtube il singolo “Uguali” della cantautrice reggina ANGELA NAPOLI , una riflessione sulla società di oggi e a quanto ognuno di noi, nonostante la propria diversità, è unico, speciale e uguale.

Angela Napoli ha mosso i suoi primi passi nella musica all’età di 9 anni e attualmente Studia canto presso l’A.m.C.m. (Accademia musicale di canto moderno) del M° Franco Dattola.

Uguali, il brano presentato alle selezioni nazionali di Area Sanremo, è stato scritto insieme al M° Antonio Condello che ne ha curato la parte musicale e l’arrangiamento.

Dopo “Amami” e “In bilico” questo è il suo terzo inedito presente su Youtube dal titolo “Uguali” https://youtu.be/_8TmuO3YU6A