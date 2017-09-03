La nuova Nissan Qashqai si rifà il trucco. Al Lido Net1 la presentazione targata ‘Nissan Demi Auto’

A dieci anni dalla sua nascita, il SUV compatto di Nissan continua ad essere tra i migliori esistenti sul mercato.

La sport utility Qashqai continua a collezionare successi con il nuovo modello 2017 chiudendo una decade trionfale. Nel corso di questi 10 anni la Nissan ha venduto infatti oltre 2 milioni di unità in tutto il mondo.

La nuova Nissan Qashqai si mostrerà al pubblico all’interno degli eleganti locali del Lido Net1 sabato 9 settembre. Durante la presentazione, curata dalla concessionaria di San Gregorio (RC) “Nissan Demi Auto“, verranno svelati tutti i dettagli e le novità estetiche del nuovo SUV Qashqai.

Le novità estetiche del restyling

Tra queste la parte frontale è quella più coinvolta dal lifting con nuovi gruppi ottici con LED integrati, un nuovo paraurti e un nuovo cofano. Leggermente ritoccato, anche il profilo, mentre si rinnova il design dei cerchi disponibili nelle misure da 17,18 e 19 pollici. Pochi ritocchi, infine, al posteriore. Migliorata invece l’aerodinamica grazie soprattutto ad interventi al sottoscocca e il risultato è un coefficiente Cx di 0,31.

Più sportiva e più premium. Sono stati introdotti nuovi materiali che elevano la qualità percepita e un nuovo volante, ripreso dalla nuova Nissan Micra, con la parte inferiore schiacciata e con comandi multifunzione più intuitivi.

Interni e nuovo allestimento Tekna+

La Qashqai 2017 riceve anche un nuovo allestimento denominato Tekna+che offre di serie nuovi sedili avvolgenti tappezzati con pelle Nappa e rifiniture specifiche che rendono più lussuoso l’abitacolo.

Il Nuovo Nissan Qashqai unisce un aspetto strepitoso a un’aerodinamica efficiente.

Con la sua ampia gamma di incredibili aggiornamenti di stile, dal design vigoroso della griglia anteriore e del cruscotto ai nuovi sedili di lusso, il SUV più amato al mondo non è mai stato così bello da vedere e da guidare.

La Concessionaria “Nissan Demi Auto” Vi aspetta dunque sabato 9 settembre dalle 23:00 in poi al Lido Net1 per una serata all’insegna della musica e del divertimento impreziosita dal nuovo modello Nissan.