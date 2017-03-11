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La Penisola del Tesoro® fa tappa a Locri

Domenica 19 marzo visite guidate gratuite agli scavi, al Teatro e al Museo archeologico di Locri Epizefiri con il Touring Club Italiano

11 Marzo 2017 - 10:18 | di Vincenzo Comi

Il Tempio Ionico di Marasà nel Parco Archeologico di Locri Epizefiri

Domenica 19 marzo 2017 a Locri avrà luogo La Penisola del Tesoro® per fare scoprire ai soci ed amici del TCI le meraviglie dell’area archeologica di Locri Epizefiri.

Il ritrovo dei partecipanti è in piazza dei Martiri dalle ore 9,00 in poi. Un servizio navetta porterà i visitatori dalla piazza al sito archeologico dove sarà possibile effettuare, fino alle ore 16 (ultimo gruppo), visite guidate dal personale del Museo agli scavi, al Teatro e al Museo archeologico nazionale.

Per l’intera durata della manifestazione, ci saranno dimostrazioni di artigianato locale e di prodotti gastronomici da degustare e acquistare.

La Penisola del Tesoro dal 1999 accende i riflettori sul patrimonio del nostro Paese. E’ una iniziativa del Touring Club Italiano per la promozione della conoscenza e la valorizzazione di musei, monumenti e luoghi d’arte italiani di rilievo e meno frequentati, perché solitamente esclusi dai più consueti itinerari turistici oppure normalmente non visitabili.

La partecipazione a La Penisola del Tesoro® è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: chiamare ProntoTouring 840.88.88.02,  attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 o visitare il sito http://www.touringclub.it

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