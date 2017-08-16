Bellezza, moda e talento in riva allo Stretto il 17-18-19 e 20 agosto accenderanno le luci della 16ª edizione del concorso nazionale “La Più Bella Delle Miss “. Tonino Micalizzi, patron e referente per la provincia di Reggio Calabria della manifestazione, anche quest’anno ha espresso la sua soddisfazione per l’organizzazione ed il prestigio dell’evento: «Cerchiamo di valorizzare l’anima e l’essenza delle ragazze che partecipano al concorso- dichiara Micalizzi- con l’augurio di consegnarle al successo nella vita e nella loro carriera lavorativa. Questa kermesse negli anni ha rappresentato un vero e proprio battesimo per molte vincitrici che hanno trovato e seguito la loro strada nella consapevolezza che la bellezza è la cornice dello spirito». Sono in totale 30 le ragazze che si contendono il titolo e provengono da regioni diverse dell’Italia, saranno valutate da una giuria composta da giornalisti, personaggi dello spettacolo, esperti di moda, cinema e televisione. Il primo appuntamento in calendario è al Regent Hotel (Catona), dove si svolgeranno servizi fotografici a cura di Aldo Bagnato Skiakaifos foto (fotografo ufficiale) , lezioni di portamento e prove coreografiche curate dal direttore artistico Gianni Saija. Nella serata del 17 agosto le ragazze sfileranno presso il lido Turquè accompagnate dalla musica di Luciano Ligabue riprodotta dalla cover band “Veleno”. Le fasi del concorso proseguiranno nei giorni del 19 e 20 agosto presso la suggestiva Arena dello Stretto dove verranno assegnate la fascia “La Più Bella Delle Miss” alla vincitrice e altre nove fasce alle partecipanti. La serata sarà allietata dalla danza della scuola di ballo “Real Dance Melchionna” e, come in ogni edizione, dal taglio della torta per festeggiare le Miss vincitrici del titolo nazionale.