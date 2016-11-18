La pizzeria ‘Pepy’s’ riceve il certificato di eccellenza e inizia gli eventi gourmet

Inizia oggi presso la pizzeria ‘Pepy’s’ la serie di appuntamenti dedicati alle pizze gourmet, preparate con varie tipologie d’impasto, tra cui spicca l’originale UNIQUA. Trattasi di un impasto realizzato in collaborazione con il molino “DellaGiovanna”, ottenuto con lievito madre a fermentazione naturale.

Uniqua è un impasto che rispecchia i sapori a tutto tondo di una volta, quando una era la farina e tanti i modi per utilizzarla. Come allora, mantiene inalterati tutti i componenti del chicco di grano, i macronutrienti e il germe. Contiene molte più fibre e sali minerali delle farine di tipo 0 e 00: è dunque ideale per una corretta e sana alimentazione.

La carrellata delle varietà delle pizze al tavolo sarà inusuale, e combinata con abbinamenti insoliti e di materie prime di alta qualità.

La serie di eventi gourmet inizia in concomitanza con l’emissione del certificato di eccellenza ottenuto dalla pizzeria Pepy’s e rilasciato dal professor Marco Gobbetti del Dipartimento di protezione delle piante e Microbiologia applicata dell’Università degli studi di Bari.

Per info e prenotazione tavoli : 320/2147980 389/9687963