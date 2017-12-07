Presentazione della nuova silloge della poetessa Rosy De Fazio, promossa dal Kiwanis Club Reghion 2007 con letture e musica dal vivo

Oggi, 7 dicembre, con inizio alle ore 18:30, nell’elegante cornice de L’Accademia Gourmet di Reggio Calabria, avrà luogo l’attesa prima presentazione al pubblico dell’ultima silloge della poetessa Rosy De Fazio, “Acquerelli del Cuore” (Armenio Editore).

Dopo aver incantato i suoi lettori con “Pentagramma dell’anima” e “Respiro d’amore“, la nota poetessa, originaria di Serrata, torna alla ribalta del panorama letterario reggino con una silloge, delicatissima e colta, che saprà di nuovo abbracciare il suo affezionato pubblico, ammaliandolo con la sua poesia, come “(…) un drappo di seta rosso/ agitato dal vento, che profuma di spezie orientali,/ di fragranti ricordi…”

La presentazione ufficiale sarà tenuta a battesimo, per desiderio dell’Autrice, dal suo Club Kiwanis di appartenenza, Reghion 2007, in collaborazione col Kiwanis Club Agorà e l’Associazione culturale Anassilaos.

Sarà Rosa Maria Gallelli, Presidente del KClub Reghion 2007, a fare gli onori di casa per poi cedere la parola a Caterina Rossi, Presidente del KClub Agorà, che modererà gli interventi. Ascolteremo Carlo Turchetti, Past Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino e la relazione di Francesca Neri, critica letteraria. Personalità di grande prestigio, dunque, per commentare i versi sublimi della poesia di Rosy De Fazio. In un intercalare con la relatrice, la nostra poetessa declamerà alcuni brani, cadenzati dalle note di musiche immortali. Al termine, sarà il Maestro Giuseppe Arena ad allietare i presenti con alcuni brani lirici, seducente preludio ad un brindisi finale con l’Autrice.