LA PROFESSIONE DI PEDAGOGISTA CLINICO: Corsi in tutta Italia
Chi è il pedagogista clinico e dove si può studiare: sette sedi in Italia con inizio dei corsi ISFAR tra ottobre e dicembre 2015
26 Ottobre 2015 - 21:05 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – La Pedagogia Clinica è una scienza dedicata alla persona, che trova in tecniche e metodologie proprie le risposte necessarie al vasto panorama dei bisogni educativi dell’individuo.
Il Pedagogista Clinico è un professionista (disciplinato dalla Legge 4/2013) del settore socio-educativo che, grazie a metodi e tecniche di verifica e di intervento propri svolge attività rivolte a persone di differenti età e con diversificati disagi. Differenziandosi da un modello sanitario, non si concentra sui disturbi e le incapacità, non corregge né cura, ma considera l’individuo nella sua interezza ed ha come obiettivo quello di attivare e valorizzare, attraverso una relazione con matrice pedagogica, potenzialità e risorse.
L’ISFAR® è l’unico Istituto autorizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici (ANPEC) a compiere la formazione per diventare Pedagogista Clinico. I corsi attivi per l’anno 2015 sono nelle seguenti sedi:
· Cagliari (data di inizio 10 ottobre 2015)*
· Catania (data di inizio 17 ottobre 2015)*
· Reggio Calabria (data di inizio 31 ottobre 2015)
· Padova (data di inizio 21 novembre 2015)
· Milano (data di inizio 28 novembre 2015)
· Roma (data di inizio 5 dicembre 2015)
· Firenze (data di inizio 12 dicembre 2015)
*È possibile iscriversi alle formazioni già avviate contattando la segreteria ISFAR al numero 0556531816 per eventuali posti disponibili
Tutte le formazioni per diventare Pedagogista Clinico sono accreditate ECM (Educazione Continua in Medicina).
Visita il sito www.clinicalpedagogy.com dove potrai trovare i video sul mondo della Pedagogia Clinica, la rivista specializzata da sfogliare gratuitamente o/e visita il sito www.isfar-firenze.it per consultare il programma, i dettagli organizzativi e le modalità di iscrizione alla formazione.
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