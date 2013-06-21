La programmazione del Magic Monday 013 nella new location “Il Pesce Ubriaco”

di Laura Maria Tavella – Rilasciato il party planning del Magic Monday, in una nuova location, nel km più bello d’Italia: “Il Pesce Ubriaco”, ogni lunedì per tutta l’estate sarà lo scenario perfetto per mettere in scena artisti internazionali di altissimo livello, nella serata dedicata ai cultori della musica house.

Mix di generi musicali e sonori, tipici dell’ italian club culture, nei dischi dei dj che settimanalmente si alterneranno, tutti grandi ospiti nazionali e internazionali, novità e riconferme: si parte l’ 8 Luglio con Denney, dal DC10 di Ibiza for Hot creations, con Waff, il 15 luglio e i Digitaria il 22 per festeggiare il 5° compleanno del Magic MondayIl 29 Luglio, l’atteso e gradito ritorno di Luca Marano, resident dj al AFC (Atmosphere)dal ’99, e di Miguel Campbell, il 5 agosto, uno degli eletti della Hot creations.

Il 12 agosto il Magic Monday ospita il sound inconfondibile e sperimentale del fondatore di Etruria Beats records, Luca Agnelli, un evento unico nel suo genere, fra i più importanti del sud Italia.

Chiudono la programmazione house dell’estate il 19 Agosto A-lex, resident dj al Boulevard club di Barcellona e il 26 agosto Clay, figlio della genuina e tradizionale musica house.

I dj resident che si alterneranno in consolle sono Vicky Production, Pato Marra, Sergio Casile, Tonix oltre ovviamente Francesco Milasi aka Zioner, art director del Magic Monday.

Grandi appuntamenti settimanali al Pesce Ubriaco per il Magic Monday di quest’estate: buona musica, grandi ospiti, appassionati del genere e nuova location saranno il mix perfetto per ricreare la giusta atmosfera da club!

E le novità non finiscono qui, stay tuned!