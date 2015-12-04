La Provincia a sostegno dell’artigianato

“Questa Amministrazione, ormai da molti anni, sostiene l’artigianato locale con iniziative concrete che riscuotono successo e raggiungono risultati importanti, tangibili, che monitoriamo e verifichiamo a conclusione di ogni evento”.

La Provincia annuncia diciotto aziende a Milano

Ha esordito così il Presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, alla conferenza stampa indetta per annunciare la partecipazione alla manifestazione “Artigianato in fiera”che si terrà presso la fiera di Rho Milano dal 5 al 13 dicembre.

“Le aziende ci cercano – ha poi aggiunto il Presidente – ci coinvolgono, ci esortano a fare sempre di più, riconoscendo nella Provincia un partner affidabile e capace di raggiungere traguardi prima insperati. 112 nazioni rappresentate, 150.000 prodotti, 3250 stand espositivi su una superficie di 310 mila metri quadrati, investimenti nel web per due milioni di euro l’anno, sono questi i numeri di una manifestazione, quella di Milano, che non potevano non considerare un trampolino di lancio per lo sviluppo e il successo dell’artigianato reggino. Per questo motivo, grazie all’ottimo lavoro fatto degli assessori Roy Biasi e Gaetano Rao, saranno diciotto le aziende reggine presenti a Milano. I settori interessati – ha poi concluso – sono soprattutto l’agroalimentare, il design, il fashion e l’arredamento, con la particolarità che si tratta di giovani imprenditori che hanno dato seguito alle attività artigianali delle proprie famiglie”.

Artimondo e i brand collettivi della Provincia

“Gli organizzatori dell’evento – ha invece evidenziato l’assessore provinciale alle attività produttive Roy Biasi – hanno fatto nascere Artimondo, piattaforma di e-commerce che consente di acquistare online tutto l’anno i prodotti messi in mostra in fiera. Un sito internet operativo dallo scorso aprile che rappresenta una preziosa vetrina per oltre 600 negozi artigianali e oltre 20 mila articoli. Se l’artigiano vuole rappresentare la nuova economia dopo la crisi – ha quindi ribadito – deve accettare la sfida della globalizzazione e per farlo in maniera efficace ha bisogno di comunicare l’originalità e l’autenticità dei suoi manufatti. Proprio alla luce di queste considerazioni la Provincia, con gli Assessorati alle Attività Produttive e all’Agricoltura, parteciperà ad Artigiano in Fiera, consentendo agli espositori che hanno manifestato il loro interesse, di promuovere il nostro territorio e le sue tipicità. Un così complesso e ricco giacimento di sapori richiede uno sforzo di sintesi attraverso la creazione di un brand territoriale, sotto il quale fare ricadere le differenti produzioni. Da queste valutazioni nasce la positiva e pluriennale esperienza dei brand collettivi “Le reggine dei sapori” e “La Provincia buona e bella”. Da qui il ruolo che la Provincia, grazie soprattutto alla lungimiranza del Presidente Giuseppe Raffa e l’impegno dei dirigenti Giuseppina Attanasio e Adriana Russo, sta esercitando consentendo ai produttori di poter accedere più facilmente ai circuiti della distribuzione e del consumo, ed avere per i loro prodotti visibilità e garanzia di qualità, generando in questo modo le condizioni ottimali per azioni di sviluppo economico sostenibile. Il nostro territorio – ha poi concluso – è di infinita bellezza, immerso nei sapori e profumi di un tempo, un territorio in cui la creatività artigiana, i prodotti della collina, della montagna e del mare, si sposano in maniera eccellente offrendo stimoli e sensazioni da assecondare, per cogliere le ragioni profonde ed i motivi reconditi della tradizione artigianale,agroalimentare ed enogastronomica reggina”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessore provinciale Piero Campisi e i funzionari Giorgio Condò e Giovanni Giordano.

Le aziende che esporranno

Queste le aziende che, grazie al contributo dell’Amministrazione provinciale, esporranno a “Artigianato in fiera”: Dolci Peccati Srl; Azienda Gerace Maria Caterina; Romeo Paola; Pasticceria F.lli Galea; Luccisano Srl; Mammola Funghi; Salumificio San Giorgio; Arte In Olivo; Saponificio Anna Maria; Consorzio Motta S.G.; Dodo’ Marmellate Raffinate; Calabria & Calabria; La Biscotteria; Caseificio Dei Monti Del Chiaro; Pronesti’ Michele; Azienda Agricola Patea; Azienda Agricola Luca’ Santino; Azienda Romano Anna.

Foto: da sinistra Condò, Biasi, Raffa, Campisi, Giordano.