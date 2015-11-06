La Provincia per lo sport

Il Presidente Giuseppe Raffa e il vicepresidente Giovanni Verduci hanno incontrato oggi Domenico Panuccio, Presidente del Comitato provinciale della Federazione Italiana Pallavolo.

I temi affrontati nell’incontro

L’incontro, che segue le numerose riunione che gli amministratori provinciali hanno promosso negli ultimi mesi con il Coni, le Federazioni, le Istituzioni sportive e le associazioni che operano sul territorio, ha permesso di scattare una reale fotografia sullo stato della pallavolo e su tutte le sue problematiche, ormai comuni all’intero mondo dello sport. Si è discusso, infatti, di impiantistica sportiva, di sicurezza, di valore sociale, culturale e anche economico dello sport, dell’abnegazione dei tantissimi volontari che, quasi quotidianamente, indossati gli abiti di istruttori, arbitri, dirigenti accompagnatori o semplici sostenitori, consentono al movimento sportivo di andare avanti e raggiungere importanti risultati.

“Abbiamo sempre creduto nello sport – ha dichiarato il presidente Raffa – e i fatti testimoniano che non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, prestando attenzione a tutte le discipline, indipendentemente dal numero dei praticanti, sorvolando sull’antipatica e ormai superata distinzione tra sport maggiori e minori. Abbiamo messo in campo azioni concrete, come la disponibilità ad utilizzare le palestre degli istituti superiori, la promozione di incontri nelle scuole, lo stanziamento dei fondi necessari per finanziare interventi nell’impiantistica sportiva e a sostegno di singoli eventi con importanti e positive ricadute sociali ed economiche. Il progetto “Sport sicuro”, che ha consentito l’acquisto di defibrillatori che garantiranno una maggiore sicurezza e tranquillità, e il finanziamento già deliberato a favore della Scuola regionale dello Sport di Gallina, sono esempi di una politica che non è fatta di slogan, ma di risultati tangibili che certificano il nostro impegno”.

“La Fipav provinciale – ha invece sottolineato Giovanni Verduci – grazie all’abile e competente guida del presidente Panuccio, ha saputo conquistare uno spazio importante a livello nazionale. Prova di questo sono le manifestazioni che la Federazione ha assegnato al territorio reggino, dando così prestigio al nostro comprensorio che è fatto di donne e uomini che credono nello sport. Penso al “2015 WEVZA U17 MEN CHAMPIONSHIP”, il torneo internazionale di pallavolo maschile che ha visto sfidarsi le nazionali under 17 di Spagna, Belgio, Portogallo, Olanda, Svizzera e Italia. Ricordo l’importante convegno sul tema sport e legalità, con la presenza del mister della nazionale Mauro Berruto, e tutte quelle volte che le nazionali giovanili sono state a Reggio, grazie anche alla professionalità e competenza del professore Billy Gurnari, unico calabrese a far parte dello staff tecnico della Nazionale”.

“La Provincia – ha quindi commentato Domenico Panuccio – ha saputo instaurare con i Comitati provinciali di tutte le Federazioni un rapporto alla pari, basato su un costante dialogo, mai interrotto, che ha arricchito entrambi consentendo così, attraverso una lungimirante programmazione, di raggiungere traguardi insperati. Il mio – ha poi concluso – è un sentito ringraziamento, se la Fipav ha riacquistato credibilità a livello nazionale il merito è anche di questa importante sinergia con l’Amministrazione provinciale”.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore provinciale Gaetano Rao che, consapevole della capacità dello sport di trasmettere messaggi importanti, ha annunciato che con la Fipav ci saranno forme di collaborazione per promuovere i prodotti locali e la sana alimentazione.

Foto: da sinistra Rao, Verduci, Panuccio, Raffa.