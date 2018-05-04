La reggina Marica Fortugno dice addio a The Voice. ‘Questo è solo il punto di partenza’
La cantante reggina esce da The Voice su Rai2 e ringrazia Francesco Renga e il vocal coach Fulvio Arnoldi: 'Questo è solo il punto di partenza'
04 Maggio 2018 - 11:54 | di Eva Curatola
“The Voice per me termina qui. Sono felice. Felice del mio percorso, della mia performance ma soprattutto di quello che sono”.
Sono queste le parole della cantante reggina, Marica Fortugno, che ha fatto sognare i suoi concittadini durante le puntate del talent The Voice in onda su Rai2.
“Tutto quello che si è visto dalle Blind Auditions fino ad oggi è ciò che sono nella realtà, e le immagini che sto postando raffigurano a pieno quanto cuore io ci abbia messo in questa esperienza bellissima. Sono così, emotiva e sempre sorridente e di questa esperienza non farò altro che prendere tutte le cose positive per ricominciare. Questo è solo il punto di partenza, il mio trampolino di lancio e posso affermare che arrivarci da sola non è stato assolutamente facile”.
Una fine che lascia sicuramente l’amaro in bocca ma che non scoraggia la giovane reggina che promette di non abbandonare il suo sogno.
“Ringrazio Francesco Renga che ha creduto in me fino a questo punto, ma soprattutto il vocal coach Fulvio Arnoldi che ha seguito me e gli altri miei compagni di avventura. Grazie perché sei una persona stupenda e in questo campo è difficile trovare chi si interessa di TE non solo come artista ma anche come persona, vuol dire che nel mondo della televisione non c’è solo il marcio come tutti potrebbero pensare. A te Fulvio devo veramente tanto, perchè quelle poche parole che siamo riusciti a scambiare anche prima di salire sul palco mi hanno dato la giusta consapevolezza di quello che posso fare e che l’emozione che provo ogni volta che canto può trasformarsi in qualcosa di bello, di reale, anche se spesso non arriva a tutti. Per me The voice è finito adesso, ma non è finita la mia voglia di fare musica, di emozionare ma soprattutto di EMOZIONARMI”.
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