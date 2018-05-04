Sono queste le parole della cantante reggina, Marica Fortugno, che ha fatto sognare i suoi concittadini durante le puntate del talent The Voice in onda su Rai2.

“Tutto quello che si è visto dalle Blind Auditions fino ad oggi è ciò che sono nella realtà, e le immagini che sto postando raffigurano a pieno quanto cuore io ci abbia messo in questa esperienza bellissima. Sono così, emotiva e sempre sorridente e di questa esperienza non farò altro che prendere tutte le cose positive per ricominciare. Questo è solo il punto di partenza, il mio trampolino di lancio e posso affermare che arrivarci da sola non è stato assolutamente facile”.