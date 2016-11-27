La Riforma della Costituzione a scuola

Approfondimenti e confronto con gli studenti all’ITE G. Ferraris del prof. Alessio Rauti della Mediterranea. Un tema complesso e significativamente attuale come la Costituzione Italiana al bivio delle riforme.

La difficoltà di una scelta, viene riproposto nelle aule scolastiche dell’ITE G. Ferraris – A. da Empoli reggino, grazie all’impegno dei proff. di Diritto, del Referente alla Legalità e Cittadinanza prof. Giorgio Bellieni, ed all’impulso dell’apertura culturale e di formazione civile impresso quest’anno dal D. S. prof.ssa Giuseppina Princi.

L’incontro, preparato con gli insegnanti nell’attività curricolare, mira a informare e formare più profondamente gli studenti delle ultime Classi impegnate nel prossimo futuro alla verifica della loro maturità culturale e professionale con l’Esame di stato, ed oggi messi alla prova dell’esercizio della cittadinanza responsabile con la partecipazione democratica al voto per il Referendum Costituzionale.

Il relatore: il professor Alessio Rauti

Il prof. Alessio Rauti, Docente di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea, con l’equilibrio critico di studioso del diritto e cultore dei problemi di etica pubblica, che gli viene riconosciuto all’interno della tradizione dei costituzionalisti meridionali, presenterà il valore della Carta nell’Italia repubblicana e democratica, delineando l’evoluzione del Testo originario e gli orientamenti istituzionali del progetto di Riforma in atto.

Accompagnare giovani a scuola di cittadinanza e legalità, perché divengano cittadini preparati, liberi e sovrani è un compito che tutto il sistema educativo scolastico ha assunto come mission nell’orizzonte di Cittadinanza e Costituzione, per promuovere le competenze sociali e di vita (skill life) richieste dall’Europa nella formazione integrale della persona, del lavoratore e del cittadino.

L’impegno dell’istituto Ferraris-Da Empoli

L’Istituto G. Ferraris-A. da Empoli, con l’apertura di finestre sul mondo e il servizio quotidiano alla migliore qualificazione tecnica e culturale degli studenti, unitamente agli sforzi nella formazione della coscienza civile, tenta di rispondere ai bisogni del territorio di superare ogni indifferenza, crisi dei doveri e di senso dello Stato, individualismo dilaganti.

Anche un incontro scientifico sulla Costituzione a livello giovanile, diventa un segno credibile della responsabilità delle Istituzioni educative di contribuire all’attuale travaglio storico, alla rinascita sociale di Reggio ed alla costruzione della speranza a partire dalle nuove generazioni.