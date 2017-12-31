di Daniela Bonanno Conti – Una delle aree più suggestive della Calabria, che si trova nei pressi di Sersale, ovvero, La Riserva Naturale Regionale Valli Cupe, ha festeggiato il suo primo anno di attività.

In occasione del primo anno di nascita, il suo direttore, l’etnobotanico Carmine Lupia, ha tenuto un evento, presso l’ auditorium della Porta del Parco a Sersale.

Per l’occasione, il direttore ha tenuto una relazione dettagliata sui risultati fin qui conseguiti facendo una rapida panoramica delle presenze monitorate, dello sviluppo economico diretto e indiretto sul territorio. Non sono mancati gli auguri natalizi.

Durante l’evento si sono tenuti interventi di carattere politico ed è stato presentato anche il nuovo sito web della riserva Naturale Regionale Valli Cupe. A seguire si sono tenute due performance artistiche: l’intervento musicale del cantautore Carmine Torchia e “Orlandu de Valli Cupe”, di Aniello Nigro e musiche del maestro Nino Scuderi a cura degli attori Mariano Riccio e Antonia Gualtieri. Infine, si è svolta pure una mostra di etnobotanica curata dal prof. Raffaele Lupia con il contributo degli studenti dell’Ipsasr di Sersale.