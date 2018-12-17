La Royal family ringrazia il compositore calabrese Maurizio Scicchitano
Da Londra una lettera di ringraziamento per il compositore catanzarese autore di With all my heart, canzone per la nascita del terzogenito dei Duchi di Cambridge
17 Dicembre 2018 - 10:48 | di Eva Curatola
In occasione della nascita del figlio terzogenito del Duca e della Duchessa di Cambridge, Louis Arthur Charles, aveva composto le musiche di una canzone dal titolo “With all my heart“, con testo di Giovanni Nicotera, affidata alla voce di Mirella Schisano. Ora, a distanza di qualche mese dall’evento, a Maurizio Scicchitano, compositore catanzarese, è giunta da Kesington Palace una lettera di ringraziamento a firma della portavoce della coppia reale, miss Claudia Spens.
Il brano propone una “romantica melodia” e, come si legge nel testo della lettera recapitata in Calabria da Londra, “il Duca e la Duchessa hanno apprezzato moltissimo il pensiero incredibilmente gentile, rimanendo molto commossi del fatto che ci si sia preso cura di mandare un dono”.
L’autore calabrese, che già in passato ha omaggiato i reali inglesi di canzoni a loro dedicate, è, tra l’altro, l’ideatore di “Come puoi”, primo brano ufficialmente dedicato a Papa Francesco ed inciso da Massimo Ranieri.
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