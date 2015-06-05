La scuola Carducci-Da Feltre aderisce al progetto Filatelia e Scuola

Gli alunni dell'Istituto Carducci-V. da Feltre hanno imparato a leggere il francobollo con Poste Italiane e realizzato due cartoline filateliche e un annullo

Il mondo della comunicazione è talmente vasto che è sempre più difficile definirne confini e limiti. Tuttavia, se lo si cala nel contesto scolastico, non ci si può permettere di stabilire contorni vincolanti per il percorso formativo.

Il progetto Filatelia e Scuola di Poste Italiane

È stato proprio l’intento di non frapporre barriere al mondo della moderna comunicazione che ha sollecitato il Dirigente scolastico dell’I.C. “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, ad aderire al progetto “FILATELIA E SCUOLA” di Poste Italiane.

E così gli interventi del Responsabile del progetto, arch. Aldo Alabiso della Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria, destinati agli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado, hanno consentito ai ragazzi di avvicinarsi, tramite il mondo della filatelia, a cultura, storia e tradizioni del nostro Paese. La risposta, ancora una volta, entusiasta ed ass

olutamente proficua degli alunni ha peraltro stimolato i ragazzi ad esprimersi in merito a tematiche di attualità recente come: la globalizzazione, la criminalità organizzata, la sicurezza sul lavoro, la legalità e la giustizia.

Dal francobollo alle cartoline filateliche

Difatti, dopo una prima fase illustrativa e delle finalità educative basilari del percorso, gli alunni sono stati avviati alla lettura del francobollo e quindi è stato ampiamente promosso lo spirito di squadra e di lavoro di gruppo. I ragazzi hanno raccontato i temi di maggiore attualità in forma filatelica, immaginando di disegnare un francobollo. Grazie alle loro idee e all’inesauribile fantasia, sono state realizzate due cartoline filateliche ed un annullo. “Non esiste un solo modo di fare scuola, né un’unica metodologia per promuovere vero apprendimento” ha dichiarato il dirigente scolastico dell’I.C. “Carducci-V. Da Feltre”, Rina Pasqualina Manganaro.

“Ciò che conta – ha proseguito – è comunicare agli studenti la passione della conoscenza e “contagiarli” di essa perché la scelgano quale unica via utile a costruire la loro identità di cittadini attivi”.