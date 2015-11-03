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La scuola per diventare felici!

Giacomo Papasidero, mental coach calabrese, offre gratuitamente una scuola per diventare felici con corsi, seminari e un campus di confronto

03 Novembre 2015 - 14:41 | di Redazione

Mela appoggiata su una pila di libri in un'aula, immagine per La scuola per diventare felici

Apple on stack of books in classroom

di Fabiana Tripodi – Rendere felici gli altri: é l’ambizioso obiettivo che si pone un giovane calabrese, Giacomo Papasidero.

Facile a dirsi… penserete! Eppure, solo il fatto di provarci, merita di essere menzionato, soprattutto se il trentenne in questione lo fa gratuitamente.

Infatti aldilà dei video, delle guide pratiche e gli approfondimenti pubblicizzati sul suo sito diventarefelici.it , mi ha molto colpito l’idea di una scuola per diventare felici.

“Quello che posso fare e che mi ha spinto ad aprire questa scuola, è darti gli strumenti migliori, offrirti le risorse più chiare ed efficaci, condividere la mia esperienza personale e mettere a tua disposizione il mio tempo, la mia passione, la mia esperienza e la mia competenza come Mental Coach.”

  • Potrai seguire il primo ciclo del Corso per Diventare Felici e imparare TUTTO QUELLO CHE TI SERVE per cambiare la tua vita. Scopri di più sul Corso »
  • Potrai partecipare ai seminari, ai laboratori e alle altre attività gratuite che si terranno nell’Auditorium della Scuola.Scopri di più sugli Eventi »
  • Potrai partecipare a tutte le attività del Campus, confrontandoti con tutti gli iscritti alla Scuola.
  • Potrai partecipare ai Gruppi di approfondimento, discussione e confronto attivi.
  • Potrai accedere alle risorse selezionate per te: libri, film e musica.

Tutto completamente GRATIS. Che aspetti?

Per maggiori informazioni visita LaScuola.

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