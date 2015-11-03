La scuola per diventare felici!

di Fabiana Tripodi – Rendere felici gli altri: é l’ambizioso obiettivo che si pone un giovane calabrese, Giacomo Papasidero.

Facile a dirsi… penserete! Eppure, solo il fatto di provarci, merita di essere menzionato, soprattutto se il trentenne in questione lo fa gratuitamente.

Infatti aldilà dei video, delle guide pratiche e gli approfondimenti pubblicizzati sul suo sito diventarefelici.it , mi ha molto colpito l’idea di una scuola per diventare felici.

“Quello che posso fare e che mi ha spinto ad aprire questa scuola, è darti gli strumenti migliori, offrirti le risorse più chiare ed efficaci, condividere la mia esperienza personale e mettere a tua disposizione il mio tempo, la mia passione, la mia esperienza e la mia competenza come Mental Coach.”