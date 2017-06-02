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La Scuola Polo Galluppi ospita la Manifestazione “Una Regione in Movimento”

Oltre mille alunni di scuole dell'infanzia e primarie al Reggio Village per la manifestazione sportiva dei progetti Corri, Salta & Impara e Una Regione in Movimento

02 Giugno 2017 - 03:00 | di Pasquale Romano

Giovani calciatori delle scuole calcio

La Suola Polo “I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua” , lunedì 29 e mercoledì 31 maggio, ha ospitato, nello splendido scenario dei campetti polisportivi di “Reggio Village”, in Viale Messina, la tredicesima edizione della Manifestazione Sportiva Provinciale dei progetti “Corri, Salta & Impara” e “Una Regione in Movimento” per l’anno scolastico 2016/2017.

L’evento, al quale hanno partecipato oltre mille studenti di Scuole dell’Infanzia e di Scuola Primaria di Reggio Calabria e provincia, è stato realizzato dalla Scuola Polo, guidato dal D.S. Dott.ssa Mariantonia Puntillo, e deal’Ufficio di EFMS di Reggio Calabria, nella persona della Prof.ssa Valentina Colella.

Il tanto atteso e festoso evento, conclusivo di un percorso progettuale promosso dall’USR della Calabria – Ufficio di EFMS – congiunto da “Una Regione in Movimento a Sport di Classe” che è un itinerario ludico – motorio e di avviamento allo Sport rivolto ai bambini dai cinque ai dieci anni. Ai piccoli sportivi, nel corso dell’anno scolastico, è stata infatti indirizzata un’offerta multilaterale e polivalente di attività motorie stimolanti e divertenti, che sono state efficacemente condotte dai docenti opportunamente formati, e dai Tutor del progetto nazionale “Sport di Classe”: una vera festa che ha rallegrato bambini, docenti, sportivi e genitori e che ha animato il territorio all’insegna dei sani, universali valori dello Sport.

Hanno contribuito alla riuscita della manifestazione i docenti di Educazione Fisica dello staff di Una Regione in Movimento: Matilde Schiano, Santi La Fauci, Pasquale Ocello e i tecnici della scuola calcio “Francesco Sforza”

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